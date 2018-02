Le Cannet-des-Maures, France

Sous un ciel gris et une pluie battante, des centaines de personnes ont rendu hommage ce mardi sur le parvis de l'hôtel de ville du Cannet des Maures, aux cinq militaires décédés dans le crash de leurs hélicoptères vendredi dernier près du lac de Carcès. Des proches des victimes, des élus, des militaires et anciens militaires mais aussi des habitants. Une minute de silence a été respectée avant d'entonner la marseillaise.

Un hommage national aura lieu ce mercredi

Vive émotion chez les anciens militaires de la base, Joel a été pendant des années mécanicien sur ces hélicoptères : "Il y a beaucoup d'émotions. Cinq camarades d'un coup ça fait mal au cœur. On se pose beaucoup de questions pour savoir ce qu'il s'est passé. Des vols comme ça en tant que chef de piste, j'en ai vu des milliers." Dans la foule rassemblée sous la pluie, des anonymes aussi, Patricia ne connaissait pas ces hommes mais son père était militaire dans cette base : _"Ça aurait pu être mon père il y a quelques années, ça nous touche beaucoup quand on fait partie de cette grande famille de militaires."_Des habitants émus, autant que les élus. Patrick Genre, le maire de Carcès était présent sur place le jour du drame "On pense que ces choses là n'arrivent jamais et pourtant nous avons connu cette situation dramatique. Ça va prendre du temps, ça restera dans la mémoire de tout le monde. Il ne peut pas en être autrement."

La ministre des Armées, Florence Parly est ce mercredi dans le Var pour assister à la cérémonie d'hommage national aux cinq officiers pilotes. L'hommage va être rendu à l'Ecole de l'aviation légère de l'Armée de terre du Cannet des Maures.