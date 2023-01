Beaucoup de questions après la chute d'une patiente du 3e étage de l'hôpital de Béziers

Le parquet de Béziers a ouvert une enquête après la chute d'une femme du 3e étage de l'hôpital de Béziers lundi soir. La patiente a été transportée dans un état grave au CHU de Montpellier.

La direction de l'hôpital refuse de communiquer "Le temps est aujourd'hui au soin, et au soutien de la famille, viendra ensuite le temps de l'enquête pour comprendre ce qui a pu se passer".

Les syndicats n'ont pas non plus été informés des circonstances de l'accident et s'interrogent car les fenêtres des chambres de l'hôpital sont condamnées par mesure de sécurité. Mais rien ne dit encore que la patiente était dans une chambre lorsqu'elle a chuté.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour le personnel de l'hôpital à la demande de Force Ouvrière.