Beaucoup de sauvetages en mer samedi 19 août, 6 victimes sauvées de la noyade par l'hélicoptère Dragon 33

L'alerte baïnes est maximale ce week-end, samedi 19 et dimanche 20 août. Sur les plages, les sauveteurs ont aidé des dizaines de personnes et il a plusieurs fois fallu faire appel à l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 33, qui prend ses quartiers d'été sur la base du Huga à Lacanau pour sécuriser 100 kms de littoral et des dizaines de milliers d'estivants.

Le premier appel pour un sauvetage en hélicoptère a eu lieu à 13h, alors que la marée descendait : c'est là que les baïnes se vident et que les courants sont très forts. C'est à Hourtin d'abord qu'un jeune garçon a paniqué, emporté au large par une baïne. Impossible pour lui de se voir traverser à nouveau les vagues, aidé des sauveteurs en mer**, il était à 400 mètres des côtes**. A l'aide du treuil, l'hélicoptère l'a remonté, ainsi que les 3 sauveteurs qui étaient à ses côtés.

3 jeunes emportés au large de Carcans

Même scénario pour 3 jeunes récupérés au large de Carcans, la houle rendait le retour sur la plage plus compliqué à la nage pour les deux sauveteurs venus secourir les jeunes. L'hélicoptère a donc été appelé pour les ramener sains et saufs.

Un homme se luxe l'épaule dans les vagues avant d'être emporté par le courant

Au Porge, un homme de 70 ans s'est luxé l'épaule dans les vagues avant d'être emporté par le courant lui aussi. Avec la douleur à l'épaule, impossible de repasser par les vagues pour regagner la plage, aidé des sauveteurs. Porté par l'hélicoptère, il a ensuite pu voir un médecin sur la plage, qui lui a remis l'épaule. Enfin à Hourtin, en fin d'après-midi, une femme a fait un arrêt cardiaque dans l'eau. Secourue rapidement, elle a été réanimée sur la plage, puis transportée aux urgences. Malgré le dangers, le travail des secours a permis d'éviter tout décès dans les vagues ce samedi 19 août. Les secours alertent encore sur les risques de baïnes dimanche 20 août. Prudence, sur les plages.