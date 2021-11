Beaucourt : trois hommes interpellés pour avoir volé du matériel de pêche

A Beaucourt, dans le Territoire de Belfort, trois hommes ont été arrêtés ce dimanche à leur domicile. Les gendarmes y ont retrouvé une grande partie du matériel de pêche qu'ils avaient volé deux jours plus tôt dans la voiture d'un habitant de la commune.

La main dans le filet ! Trois Beaucourtois, tous quadragénaires, ont été interpellés ce dimanche matin par les gendarmes du Territoire de Belfort. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ils avaient dérobé du matériel de pêche à un habitant de la commune. Traqués sur internet, les trois individus ont été démasqués par les enquêteurs qui ont retrouvé une grande partie du butin lors de la perquisition à leur domicile.

Démasqués sur internet

Entre 22h et 1h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, les trois auteurs ont cassé la vitre arrière d'un véhicule stationné dans la cour ed la maison d'un habitant de Beaucourt. Ils y ont pris des cannes à pêche et du matériel dont la valeur totale est estimée à environ 5 mille euros selon les gendarmes. Après la plainte de son propriétaire, les enquêteurs ont guetté des mouvements de revente sur internet, et leurs efforts ont porté leurs fruits puisqu'ils ont pu identifier les responsables. Les trois individus, inconnus de la justice, ont été placés en garde à vue ce dimanche avant d'être relâchés. Ils seront convoqués devant le tribunal en début d'année 2022. Le propriétaire a pu récupéré la quasi-totalité de son matériel.