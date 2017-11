Beaucourt (90) : un enfant de 8 ans décède après un malaise lors d'un tournoi de football

Un drame s'est noué ce dimanche après-midi à Beaucourt (90). Lors d'un tournoi de football en salle, un garçon de 8 ans a perdu la vie après un malaise en plein match. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer.

Le choc et la consternation. Un tournoi de football en salle organisé ce dimanche après-midi au gymnase de Beaucourt (90) a viré au drame. Alors qu'il jouait un match avec son équipe de l'US Sochaux, un jeune garçon de 8 ans est décédé suite à un malaise cardiaque. Il s'est soudainement écroulé et n'a pu être réanimé malgré l'intervention des pompiers.

Il s'écroule en plein match

D'après les premiers témoignages que nous avons pu recueillir, l'enfant dispute un match avec son équipe de l'US Sochaux. Il est en train de marcher sur le terrain. Puis se sent mal et s'écroule d'un coup, sans qu'il n'y ait eu un choc avec un autre joueur nous précise la gendarmerie de Belfort. Très vite, une infirmière et un ancien pompier présents dans les tribunes le prennent en charge. Avant l'arrivée des secours qui tentent de le réanimer. L'hélicoptère du SMUR du Haut Rhin est même dépêché sur place.En vain, le jeune footballeur décède d'un arrêt cardiaque.

Le choc, la consternation pour tous, joueurs, éducateurs et spectateurs.

La jeune victime était licenciée au club de l'US Sochaux depuis cette saison. Il jouait l'année dernière à Bethoncourt (25) d'où il était originaire. C'est là qu'il avait passé sa visite médicale pour pratiquer du sport. Il ne l'a pas repassée cette saison dans son nouveau club, "le certificat est désormais valable 3 ans" nous a confié le président de l'US Sochaux, très affecté.

Les enquêteurs vont néanmoins chercher à savoir si depuis l'enfant ne présentait pas de soucis de santé particulier. Une autopsie est également prévue pour établir les causes exactes du décès du jeune footballeur, 8 ans seulement, un drame qui a profondément choqué tous les participants du tournoi. Et bien au-delà, comme en témoigne notamment l'hommage de Pierre Gibaud, footballeur professionnel au FC Sochaux-Montbéliard.