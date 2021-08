Beaufortain : une battue pour tenter de retrouver l'homme porté disparu

Plusieurs dizaines de gendarmes sont mobilisés entre Arêches-Beaufort et Hauteluce depuis ce mardi pour tenter de retrouver l'homme de 42 ans dont on est sans nouvelles depuis samedi.

Depuis ce mardi matin, plusieurs dizaines de gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver l'homme de 42 ans, disparu depuis ce week-end dans le Beaufortain. Les forces de l'ordre, accompagnées d'amis et de la famille vérifient tous les sentiers et les routes entre Arêches-Beaufort et Hauteluce.

Parti faire un footing

Le quadragénaire, originaire de Seine-et-Marne, était en vacances à Beaufort. Il est parti courir vers 10h, le samedi 21 août, par la route du Mont, le Biollay, les Curtillets, et la RD 70. Il devait rejoindre sa famille sur Hauteluce pour 11h30.

Si vous pensez détenir des informations, il vous faut contacter la brigade de gendarmerie de Beaufort au 04 79 38 34 89 ou en composant le 17.

