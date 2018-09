Orléans, France

C'est le genre d'affaire que l'on ne voit pas souvent devant le Tribunal Correctionnel d'Orléans. Les 2 gérants de la société, Premium Auto, à Beaugency, étaient jugés ce jeudi pour une vaste escroquerie aux compteurs kilométriques. Leur entreprise, spécialisée dans l'achat et la revente de voitures d'occasion, a commencé ses activités fin 2014. L'affaire marchait plutôt bien jusqu'en 2015 et les premières plaintes de clients arrivées sur le bureau du Procureur de la République.

Des différences de kilométrages de 1.000 à + de 100.000 Km

Souvent le scénario était le même : une voiture achetée à Premium Auto, à un prix très avantageux , tombe en panne. Son propriétaire découvre alors, via un nouveau garagiste, qu'elle a beaucoup plus de kilomètres que ce qui ce qui est affiché au compteur. Des différences qui parfois dépassent les 100.000 km. " J'avais acheté une C5 Blanche, j'étais très contente et en partant en cure, j'ai eu une grosse panne" raconte Catherine Viénot, une orléanaise, victime du garage. " C'est le garagiste concessionnaire Citroën qui a découvert l'arnaque. Je suis revenue à Beaugency et ils ont accepté, sans histoire, de me racheter la voiture mais à condition que je ne porte pas plainte".

Témoignage d'une orléanaise victime de l'escroquerie Copier

A la barre du tribunal, les 2 gérants, qui sont aussi beaux- frères, nient farouchement avoir touché aux compteurs. " Ca peut très bien avoir été fait avant ou après nous" explique l'un des 2 patrons. " On n'a pas les mêmes outils que les concessionnaires pour contrôler les voitures et leur kilométrage". Pour leur avocat, Maitre Jean Christophe Silva, l'infraction n'est pas constituée car " il n'y a ni l'intention ni la preuve de ces escroqueries dans ce dossier". Il regrette d'ailleurs qu'un juge d'instruction n'ait pas été saisi dans cette affaire pour pousser un peu plus les investigations techniques sur les voitures incriminées.

Les arguments de l'avocat des prévénus, Maitre Silva Copier

Pas de coïencidence pour la Procureure de la République

L'enquête menée par les gendarmes a permis d'établir que les 2 gérants avaient acquis 756 voitures entre fin 2014 et début 2016. Après expertises et vérifications, il apparait que 60 de ces voitures présentent des baisses de kilométrages importantes. " Ca ne peut quand même pas être une coïencidence" selon la Procureure. Pour elle, il y a bien eu "volonté de tricher" et le contexte général ne plaide pas en faveur des 2 gérants. Ils sont aussi poursuivis pour non déclaration de salariés, fraude à la TVA, fraude aux impôts. Pour toutes ces infractions, la Procureure réclame 6 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende pour l'un des 2 gérants. Pour l'autre, qui avait déjà été condamné pour une escroquerie en 2016, elle demande 180 jours d'amende à 5.000 euros soit 900.000 euros. La Procureure demande également l'interdiction pour les 2 de gérer une société pendant 4 ans. Le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre.