Une voiture et un compteur de gaz ont pris feu dans la nuit de jeudi à vendredi, à Beaulieu-lès-Loches. Un incendie tout près de la maison de Sophie Métadier, députée du Lochois. L'enquête ouverte devra déterminer s'il s'agit d'un feu accidentel ou volontaire.

Beaulieu-lès-Loches : une voiture et un compteur de gaz en feu, près du domicile de la députée Sophie Métadier

Une voiture et un compteur de gaz se sont enflammés à Beaulieu-lès-Loches, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'incendie s'est déclaré vers 1h du matin, devant le domicile de Sophie Métadier, députée de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.

Toutes les hypothèses envisagées par les gendarmes

Les premiers éléments recueillis par les gendarmes ne permettent pas encore de savoir si c'est accidentel ou volontaire. Toutes les hypothèses sont envisagées. On ne connaît pas non plus l'origine du feu, s'il est parti de la voiture ou du compteur en premier. Il n'y a heureusement aucun blessé.

"Après une grosse frayeur cette nuit, je salue la rapidité d'intervention des pompiers qui a permis de circonscrire l'incendie", salue la députée sur son compte Facebook, qui remercie également la gendarmerie. "Merci aussi aux employés d'ENEDIS et de GRDF qui interviennent depuis 4h du matin et s'emploient encore actuellement à rétablir et vérifier le réseau auprès de 150 foyers bellilociens qui ont été directement impactés", écrit-elle.