Beaumont (Puy-de-Dôme) : l'ex-2ème adjointe conteste sa mise à l'écart après la révélation de faits graves

Aline Faye assure n'avoir toujours pas eu d'explications officielles sur cette mise à l'écart et avance, de son côté, une explication.

"Le maire de Beaumont m'a retiré cette délégation à la vie sociale sans réel motif, mais je pense que c'est parce que j'ai voulu dénoncer certains agissements de ce dernier, agissements que j'ai d'ailleurs signalés au procureur de la République de Clermont-Ferrand."

Ces faits, selon elle, ce sont des comportements visant à obtenir une relation sexuelle auprès d'un agent municipal il y a plusieurs mois dans les locaux de la mairie. Des comportements du maire Jean-Paul Cuzin rapportés par l'agent à l'élue, ex-2ème adjointe à la mairie de Beaumont, qu'elle a souhaité dénoncer dans un premier temps au sein de la majorité municipale.

"J'ai refusé au cours du mois de septembre de voter l'instauration d'une charte déontologique au sein de la mairie en mettant en avant ces comportements du maire, cela s'est ensuite très mal passé quand j'ai voulu expliquer pourquoi."

Aline Faye sera ensuite exclue de la majorité municipale puis ses délégations d'adjointes seront lui retirées.

"Clairement, ma cliente paie le fait qu'elle a uniquement fait son devoir, à savoir dénoncer des faits, qui pourraient avoir une qualification pénale, en sa qualité d'élue de la République. Nullement on l'a écartée par rapport à ses compétences directes d'adjointe au maire" détaille Jean-Hubert Portejoie, conseil de la responsable politique.

Déçue par cette sanction, l'élue saisit donc aujourd'hui le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin de pouvoir retrouver ses délégations.

Abus de la fonction de maire ?

De son côté, Jean-Paul Cuzin ne semble pas surpris par les propos, qu'ils jugent "calomnieux", et les démarches de son ex-adjointe. "Je l'avais recrutée pour la campagne électorale de 2020 mais sur les premiers mois de mandat je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté croissante de travailler avec Madame Faye. La goutte d'eau a été constatée lorsqu'elle s'est abstenue sur un vote de délibération parce qu'elle souhaitait défendre des intérêts privés" rappelle le maire de Beaumont, élu l'an passé. Jean-Paul Cuzin voit dans les démarches de la requérante une tentative de déstabilisation politique.

Sur les faits dénoncés par Aline Faye et son comportement présumé envers un agent municipal, le maire de Beaumont est sûr de lui : "On a eu des échanges avec cet agent et on s'est en expliqué tous les deux." Il n'y aurait pas d'affaire selon lui. "Et si une procédure est engagée à ce niveau contre moi, j'aurai bien sûr les arguments pour répondre à la justice."

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand devra donc statuer sur cette requête dans les prochains mois. Ecartée de ses fonctions à la municipalité de Beaumont, Aline Faye rappelle qu'elle reste aujourd'hui vice-présidente à Clermont Auvergne Métropole.