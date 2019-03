Beaumont-en-Veron : un homme de 29 ans condamné à 8 mois de prison ferme pour violences sur son ex-compagne

Un homme de 29 ans a été condamné à huit mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Tours pour violences et menaces de mort sur son ex-petite amie. Malgré un interdiction de la voir, l'individu est venu à deux reprises au domicile de la victime à Beaumont-en-Véron.

Une cartouche pour l'intimider puis des menaces au couteau

Cet homme de 29 ans, malgré une décision de justice lui interdisant d'approcher son ex-amie, s'est rendu à deux reprises au domicile de cette dernière. A chaque fois, il se montre agressif et menaçant envers elle, alors qu'ils sont séparés depuis plusieurs années. Les faits sont glaçants. La première fois il vient la voir et lui lance une cartouche en lui expliquant que la prochaine serait pour elle. Puis le lendemain, il revient, menace son ex-compagne avec un couteau, lui vole son téléphone portable et consulte ses contacts.

Des interventions de ce type en hausse

Heureusement, cet homme est rapidement appréhendé et placé en garde à vue par les gendarmes de Chinon. Jugé vendredi 22 mars, il a finalement été condamné à huit mois de prison ferme. Selon les gendarmes, les interventions de ce type sont en hausse permanente en Indre-et-Loire.