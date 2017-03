Beaumont-lès-Valence : plus de 200 personnes rendent hommage aux victimes du quadruple meurtre

Plus de 200 personnes se sont recueillies, ce vendredi après-midi, à la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence dans la Drôme. Ils ont rendu hommage à Sandrine, Louis, Camille et Jules, victimes du quadruple meurtre.

Il y avait énormément d'émotion, ce vendredi après-midi, à la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence. La commune et celle de Chabeuil ont organisé un moment de recueillement pour rendre hommages aux victimes du quadruple meurtre.

"Toute la commune est bouleversée"

Plus de 200 personnes ont rendu hommage aux victimes de ce quadruple meurtre, la maman Sandrine ( 44 ans) et ses trois enfants : Louis (13 ans), Camille (12 ans) et Jules (5 ans). Ils ont été tués, probablement dans la nuit de mardi à mercredi, par le père de famille qui s'est ensuite suicidé.

#Drôme #Beaumont_lès_Valence : plus de 200 personnes se recueillent à la salle des fêtes en mémoire des victimes du quadruple meurtre. pic.twitter.com/FTS0AxNytO — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) March 24, 2017

Cette famille recomposée, discrète, était installée sur la commune depuis cinq ans. Le maire de Beaumont-lès-Valence a pris la parole en premier ce vendredi et n'a pas pu contenir ses larmes. "Nous ne sommes pas là pour juger cette famille ou essayer de comprendre mais simplement pour leur rendre hommage" a expliqué Patrick Prélon. "Je suis là en tant que maire mais aussi en tant que papa ; mon fils a bien connu Louis et ça nous a énormément touché".

A côté de lui, Brigitte, la sœur de Sandrine a tenu, malgré son immense douleur, à remercier toutes les personnes présentes. "Les enfants étaient heureux sur votre commune, ils vous aimaient tous; merci d'être là pour eux".

"Sandrine était adorable et les enfants aussi ; ils aimaient la vie plus que tout".

"Les épreuves sont là mais la vie doit continuer ; ils seront dans notre cœur pour toujours" a expliqué Brigitte.

Le maire de Beaumont-lès-Valence et les habitants de sa commune ont été bouleversés par ce drame.

Des dizaines et des dizaines de fleurs et de dessins

Dans la salle des fêtes, sur des tables devant l'estrade, les habitants ont amené des dizaines et des dizaines de fleurs, de petits mots. Les enfants ont porté des peluches et des dessins. Les habitants de Beaumont-lès-Valence sont venus très nombreux, ceux de Chabeuil aussi.

Des dizaines et des dizaines de fleurs et de dessins d'enfants, ce vendredi, en hommage aux victimes du quadruple meurtre à Beaumont-lès-Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des collègues de Sandrine qui travaillait au collège de Chabeuil étaient également présents ainsi que de très nombreux enfants, des camarades d'école des jeunes victimes.

Jules était scolarisé à Beaumont-les-Valence, Camille et Louis étaient au collège de Chabeuil. Leurs amis étaient effondrés ce vendredi. "J'arrive à croire qu'ils ne sont plus là, c'est irréaliste, c'est impossible" explique Angelina, élève de sixième. Marie connaissait Camille. Elle est venue lui rendre hommage avec une fleur en papier qu'elle a fabriquée "Je l'aimais bien, je suis très triste qu'elle soit partie" explique cette petite fille de onze ans.

"Ils étaient jeunes et avaient du temps à suivre ; j'ai beaucoup de peine"

De très nombreux enfants ont amené des peluches, des fleurs et des dessins en hommage aux victimes.

Des collègues de Sandrine qui travaillait au collège de Chabeuil étaient également présents. Ces habitants de Beaumont-lès-Valence et de Chabeuil disent ne pas comprendre. Ils se demandent comment une séparation a pu aboutir à ce terrible drame.