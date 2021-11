Trois pompiers de Beaune portent plainte pour coups, blessures et insultes. Ils ont été pris à parti par un homme alcoolisé à qui ils portaient secours

Beaune : Des pompiers frappés et insultés par l'homme à qui ils portaient secours

En voila un qui a bien mal fêté le succès de la vente des Hospices de Beaune. Ce dimanche 21 novembre sur le coup de minuit, les pompiers de Beaune portent assistance à un homme totalement alcoolisé alors que la fête se termine dans les rues de cette jolie ville de Côte-d'Or.

L'homme de 28 ans les accueille avec des insultes et se met à les frapper : coups de poing , coup de tête et coups de pied. Par chance, les policiers ne sont pas loin et aident les soldats du feu à maitriser ce forcené. L'agresseur est conduit au service des Urgences de Beaune où il est pris en charge. Il passe alors la nuit à l'hôpital. A sa sortie, il sera mis en garde à vue ce lundi au commissariat de Beaune.

Soutenus par leur hiérarchie, trois pompiers portent plainte. Deux d'entre eux sont blessés, ce qui leur vaut respectivement 4 jours et un jour d'arrêt de travail.

L'agresseur n'est pas un habitant de Beaune, mais d'un "département limitrophe" précise le commissariat. Il devrait être poursuivi pour "violences aggravées." On ne connait pas son degré d'alcoolémie, mais il ne pourra pas plaider l'excuse de l'ivresse, ce n'est en aucun cas une excuse, mais bien une circonstance aggravante.