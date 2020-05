Beaune : l'héroïque sauvetage d'un routier en arrêt cardiaque par les salariés d'une entreprise

Un chauffeur poids-lourd de 55 ans a été grièvement blessé ce vendredi 29 mai 2020 au matin à Beaune (Côte-d'Or) dans la zone industrielle. Vers 9h30 pour une raison pour le moment indéterminée -selon une source qui le révélait à France Bleu le frein à main de son camion aurait lâché-, il s'est retrouvé coincé entre le véhicule et le portail d'une société.

Les salariés effectuent les gestes de premiers secours

Heureusement des salariés présents sur le site ont pu prodiguer un massage cardiaque au quinquagénaire, lui sauvant la vie. Le Samu et les pompiers sont intervenus à leur tour pour poursuivre le massage cardiaque et le conduire au CHU de Dijon, en urgence absolue, mais l'homme était bel et bien vivant.