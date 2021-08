Beaune-la-Rolande : huit blessés légers après un double accident sur l'autoroute A19

Sur l'autoroute A19 ce dimanche après-midi, deux accidents impliquant cinq voitures ont fait huit blessés légers à hauteur de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. En cause selon les sapeurs-pompiers, un violent orage et de fortes précipitations sur la route.

33 sapeurs pompiers et 14 véhicules de secours sont mobilisés sur l'A19 suite à deux accidents

Quinze personnes impliquées dans un double accident, à 300 mètres d'écart, ce dimanche après-midi sur l'autoroute A19, dans le sens Arthenay-Sens, dans le Loiret. Huit d'entre elles sont légèrement blessées et transportées aux hôpitaux voisins, à Pithiviers et Montargis. Parmi elles, quatre enfants de 13 ans, 8 ans, 6 ans et 4 mois.

A hauteur de Beaune-la-Rolande, 33 sapeurs-pompiers, avec 14 véhicules de secours, sont en intervention depuis 13h30 pour porter secours aux victimes. Au total, cinq véhicules sont impliqués dans les collisions : trois dans le premier accident, deux autres dans le second.

Des accidents dus aux intempéries

Selon les secours, c'est un violent orage, survenu peu avant 13h30 qui a causé ces accidents. Perte de contrôle ou freinage brusque avec une perte de visibilité due aux fortes pluies, les circonstances des collisions sont encore incertaines.

La circulation sur l'autoroute A19 dans ce sens n'est pas interrompue.