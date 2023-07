Beaune : une haie prend feu au pied d'un lotissement, un policier secouru par les pompiers

Il est environ 15h30 ce vendredi 14 juillet quand les pompiers sont appelés pour un feu de haie rue Lucien Perriaux. La haie est située entre un lotissement et deux entreprises et le feu se propage très vite à un tas de bois de 20m3 d’un pavillon, de deux bennes de carton, de palette et de déchets divers à l’intérieur de l’entreprise Hillebrand Gori, mais aussi d'un talus de 50m de l'entreprise de Tonnelerie Billon. Trois pavillons sont menacés à l'arrivée des pompiers, qui parviennent à contenir le feu. Le feu de haie et de talus sont totalement éteints. Le tas de bois est toujours en cours d'extinction. Un policier a dû être pris en charge par les sapeurs-pompiers de Meursault après avoir inhalé des fumées.

