Beaupouyet : appel à la solidarité pour une famille de quatre enfants qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

La mairie de Beaupouyet en Dordogne, lance un appel à la solidarité ce lundi matin pour une famille avec quatre enfants dont la maison a entièrement brîulé la nuit dernière. La famille a besoin en urgence de vêtements et de fournitures scolaires notamment.

Beaupouyet, France

Une famille de Beaupouyet en Dordogne a tout perdu cette nuit dans l'incendie de sa maison. Ce lundi matin, le maire du village, Jean-Luc Gross, lance un appel à la solidarité sur France Bleu Périgord. La famille, les parents et leurs quatre enfants de 1 an, 7 ans, 11 ans et 13 ans, a juste eu le temps de sortir de chez elle en pyjama.

La fillette de 11 ans a donné l'alerte

Le feu qui a pris vers 1h30 du matin a entièrement ravagé une maison récente construite en bois. C'est la fillette de la famille âgée de 11 ans qui a entendu le crépitement des flammes et qui a prévenu son père. L'ensemble de la famille a pu sortir de l'habitation avec son chien. Le sinistre aurait pu être provoqué par un problème électrique.

Le maire est allé acheter un biberon en pleine nuit

Aussitôt une chaîne de solidarité s'est mise en place autour de cette famille installée dans le village depuis le début de l'année. Les voisins ont recueilli la maman et les enfants, ils ont fourni des vêtements et distribué du café et des gâteaux. Le maire, Jean-Luc Gross s'est rendu sur place. Avec un ami de la famille, il est allé à la pharmacie de garde de Mussidan pour acheter un biberon pour le bébé.

La famille a besoin de vêtements et de fournitures scolaires

Ce lundi matin, le maire de Beaupoyet lance un appel à la solidarité pour venir en aide à cette famille. La municipalité a déjà débloqué en urgence un bon d'aide alimentaire. La famille a besoin en urgence de vêtements, en particulier pour les enfants et de fournitures scolaires. Vous pouvez également faire des dons financiers. Il faut vous adressez à la mairie de Beaupouyet aux heures d'ouverture : lundi/ mardi/jeudi/vendredi 8h-12h et 14h-17h. Renseignements au 05 53 81 70 58.