Beaurepaire : il meurt percuté par une voiture le soir de Noël

Beaurepaire, France

L'accident s'est produit un peu avant 19h30 ce mercredi soir, le 25 décembre - soir de Noël : un homme de 27 ans a été percuté par une voiture sur la départementale 519, la route de Jarcieu, à hauteur de Beaurepaire. Les secours ( les pompiers et le médecin du SMUR dépêché sur place ) n'ont pas pu le réanimer, confirmant une information de nos confrères du Dauphiné Libéré publiée sur le site du quotidien.

Sans chaussures, visiblement au milieu de la route

Le jeune homme marchait sans chaussures, apparemment au milieu de la chaussée, et l'automobiliste qui l'a percuté ne l'a pas vu. Comme c'est très souvent le cas pour un accident mortel, le conducteur a été placé en garde à vue, le temps pour les gendarmes de l'interroger sur les circonstances du drame. On sait que la visibilité était mauvaise ( il faisait nuit ) ; une vitesse excessive et l'alcool pourraient également expliquer l'accident. Le procureur a par ailleurs demandé une autopsie du corps du jeune homme. On ignore notamment la raison de sa présence sur cette route départementale.