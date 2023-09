Beaurepaire : la ville et ses alentours inondées, des commerces fermés, le plan communal de sauvegarde signé

Ce lundi 18 septembre, de fortes pluies se sont abattues sur la commune de Beaurepaire (Isère) et sur les alentours, provoquant de fortes inondations sur tout le secteur.

ⓘ Publicité

L'eau descend des coteaux environnants

"Plusieurs véhicules de secours sont engagés, mais il n'y a pour le moment pas de mise en péril, ni blessés.", a indiqué Yannick Paque, le maire de Beaurepaire à France bleu Isère. "Nous sommes, dit-il, dans une sorte de cuvette" et l'eau descend "d'autant plus que les sols sont très secs, cela ruisselle beaucoup, rien n'est absorbé". La commune a déclenché son plan communal de sauvegarde et ouvert un gymnase pour la mise à l'abri des personnes qui en auraient besoin.

Une personne hélitreuillée de son véhicule coincé par les eaux

Depuis 9h30 particulièrement, près de 80 pompiers s'activent sur place pour traiter les inondations de caves, garages ou encore entreprises. Pour mettre des personnes en sécurité également. Cinq ont ainsi du être secourue dans deux véhicules coincés par les eaux. Dans la première la personne a carrément été treuillée par un hélicoptère de la sécurité civile venu de Lyon. Dans la seconde voiture quatre personnes ont été évacuées par les moyens terrestres des pompiers.

"Les gens viennent en masse dans mon bar se protéger"

A 13 heures les pompiers avaient enregistré plus d'une centaine d'appel et 80 interventions en cours. Les reconnaissances ne sont pas encore terminée indique un officier du SDIS. Dans son bar, le gérant du Plan B à Beaurepaire, témoigne "qu'il pleut depuis 4h30 ce matin" et qu'il a vu des clients de tous les horizons venir dans son commerce : "Beaucoup viennent des hauteurs de Beaurepaire et des alentours pour se protéger ici, l'eau est rentrée chez eux.", précise-t-il*.* Des "réfugiés" qui témoignent aussi de coupures de courant, ou encore de la fermeture de l'entreprise Trivium Packaging, une des plus importantes du secteur, ou encore de la fermeture du magasin Intermarché d'Anneyron, dans la Drôme limitrophe. Un département lui aussi fortement impacté par les pluies .