Beauvais : déjà quarante signalements sur la plateforme "Stop Deal"

Pas de trêve des confiseurs pour les dealers ! Beauvais (Oise) vient de créer la première plateforme Internet en France pour signaler des trafics de drogue. La ville a mis en ligne "Stop Deal" il y a une semaine. La plateforme de signalements a déjà reçu quarante messages qui pourraient aider la police dans ses enquêtes pour lutter contre les trafics de drogue.

Plus rapide que de téléphoner à la police

Plus rapide qu'un coup de fil ou que de rédiger un courrier, il faut à peine 2 minutes pour laisser un témoignage sur "Stop Deal". "Vous devez mettre la localisation, l’horaire voire la récurrence, et vous envoyez. L'objectif premier était de faciliter les signalements et de donner un moyen aux administrés de le faire anonymement", explique Paulin Kozakiewiez, le directeur de la prévention et de la sécurité publique de Beauvais.

Reportage Stop Deal, la plateforme beauvaisienne pour lutter contre les trafics de drogue Copier

Sur la plateforme Stop Deal, chaque habitant peut donc laisser un témoignage anonyme ou non, sur les agissements des dealers, leurs planques de drogues, leurs habitudes. Le but est de transmettre les informations le plus rapidement possible à la police pour faire avancer ses enquêtes. La police municipale qui réceptionne les messages va donc les transférer au minimum une fois par semaine, voire plus si nécessaire aux enquêteurs de la police nationale.

Anonymat garanti

"Nous avons déjà reçu quarante signalements dont une trentaine particulièrement précis et dans tous les quartiers de la ville", s'étonne un peu Paulin Kozakiewiez. Nous savons où sont les points de trafic, mais nous avons là des signalements de véhicules, de mouvements, de va et viens, de descriptifs de personnes. On a même des caches de drogues, on ne s'attendait pas à ça!"

Dans le quartier Argentine où le trafic de drogue se fait parfois à ciel ouvert, sous le nez des habitants, certains y voient une réelle opportunité d'aider les policiers, d'autres un moyen de communication municipal. "C'est bien, mais je n'ai pas Internet", "C'est utile, mais ils savent bien qu'il y a de la drogue ici, ils passent tous les jours!", regrette cette dame âgée qui vit ici depuis des décennies. Un autre habitant est perplexe: "C'est de la pub gratuite et puis cela ressemble à de la délation, ça fait penser à Vichy tout ça, la collaboration ce n'est pas mon truc, ils feraient mieux de faire de la prévention pour sortir les dealers de la drogue".

Au printemps prochain, la ville va en tout cas mettre en place une autre plateforme pour tenter de stopper les courses de motos et trouver les cachettes des engins. A l'instar de Compiègne qui a créé une adresse mail unique, stop.rodeos@mairie-compiegne.fr, la plateforme sera baptisée Stop Rodéos.