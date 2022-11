Beauvais : le dresseur de tigres Mario Masson condamné pour mauvais traitements

Mario Masson est condamné par la justice. Le tribunal correctionnel de Beauvais reconnait le dresseur de tigres coupable de mauvais traitements commis par un professionnel sur des animaux, a appris France Bleu Picardie auprès de l'association One Voice et de son avocate. II est également condamné pour exploitation irrégulière d'un établissement détenant des animaux non domestiques, et de plusieurs infractions au droit du travail. L'homme écope d'une amende de 5 000 euros et ses 10 tigres sont saisis.

ⓘ Publicité

À lire aussi Dans l'Oise, un dompteur de fauves doit répondre de mauvais traitements sur ses dix tigres

"C'est la première fois qu'un dresseur de cirques est condamné pour mauvais traitements", se réjouit Muriel Arnal, la présidente de One Voice, au micro de France Bleu Picardie. "Nous sommes très heureux de cette décision. C'est l'aboutissement d'années de travail, d'années d'acharnement pour montrer la misère de ces animaux qui maintenant vont pouvoir être placés en sécurité puisque la justice les a confisqués définitivement. Nous sommes aussi très heureux de voir que la justice est passée parce que très souvent actuellement, à chaque fois que nous dénonçons un cirque, on laisse faire. Là, le parquet, la procureur, les gendarmes, les services de l'État, l'Office français de la biodiversité ont fait un magnifique travail, malgré les pressions, pour montrer toutes les irrégularités."

Une situation révélée grâce aux vidéos d'une association

Une victoire importante, pour l'association One Voice, qui est à l'origine de l'affaire. Elle avait "surveillé" et "filmé" les tigres pendant plusieurs mois, avant de publier une série de vidéos sur un site dédié. "Ce dresseur maintenait les tigres dans un camion, de jour comme de nuit, en permanence. Ces animaux, qui font entre 250 et 300 kilos, avaient deux mètres carrés d'espace vital en continu. Par ailleurs, il les faisait se reproduire et il vendait les bébés qu'il arrachait à leur mère dès le premier jour. Il les vendait en alimentant ainsi beaucoup de trafic, et nous avons pu mettre cela à jour. Nos enquêteurs ont pris beaucoup de risques pour pouvoir prouver qu'ils ne sortaient jamais du camion", poursuit la présidente de One Voice, Muriel Arnal.

Le prévenu, jugé en septembre dernier, est également condamné à payer plus de 240 000 euros aux associations parties civiles et à l'Urssaf. 61 000 euros, saisis sur les comptes du dresseur, ont aussi été confisqués.