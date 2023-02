Beauvais : la stèle commémorative de la cité du stade de Voisinlieu et des Harkis vandalisée

La stèle commémorative de la cité du stade de Voisinlieu et des Harkis a été dégradée à Beauvais. Une plainte va être déposée.

"C'est un acte inadmissible qui porte atteinte au devoir de mémoire que nous défendons et faisons vivre avec force, et qui porte atteinte au respect que nous leur devons tous", estime le maire de Beauvais Franck Pia, alors que la plaque de la stèle, à la mémoire des habitants de la cité du stade de Voisinlieu et aux Harkis a été dégradée.

Dans un message sur Facebook, Franck Pia publie la photo des dégradations. Cette stèle, installée en novembre 2019, doit honorer les habitants des baraquements**, construits après les bombardements de 1940.** Ils ont d'abord accueilli les "délogés de la 2ème guerre mondiale", racontait il y a deux ans le magazine "Beauvaisis Notre Territoire", puis les immigrés qui ont travaillés à la reconstruction de Beauvais et enfin les Harkis, arrivés après 1962. Les bâtiments ont ensuite été démontés en 1984.

"Notre détermination reste intacte à faire perdurer leur mémoire", poursuit le maire de Beauvais, qui annonce le dépôt d'une plainte après cet acte de vandalisme.