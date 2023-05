Beauvais : un enfant de 8 ans dans un état "préoccupant" après avoir été renversé pendant un rodéo urbain

Un enfant de 8 ans, violemment percuté par une moto lors d'un rodéo urbain à Beauvais dimanche soir, se trouve dans un état de santé "préoccupant", indique Franck Pia, le maire de Beauvais ce lundi après-midi sur son compte Facebook. Les faits se sont produits quartier Argentine dimanche soir, comme le révélait Le Courrier Picard ce lundi midi.

"J'ai eu la mère de famille au téléphone, poursuit Franck Pia sur son compte Facebook. Elle est très inquiète des séquelles possibles et dans l'attente de l'évolution de l'état de santé de son enfant". L'élu ajoute qu''un individu a été interpellé et placé en garde à vue", sans plus de précision sur l'identité de cette personne. "Je suis ulcéré par de tels comportements irresponsables, qui mettent des vies en danger et ont fait basculer une famille dans l'horreur. Il faut une sanction à la hauteur de la gravité extrême de cet acte", conclut le maire de Beauvais.