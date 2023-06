Beauvais : un homme de 33 ans meurt dans un accident de la route

Un homme de 33 ans est mort ce mercredi matin dans un accident de la route à Beauvais, a appris France Bleu Picardie de sources concordantes. "Un tragique accident de la route a eu lieu ce matin rue de Savignies", indique le maire de Beauvais, Franck Pia, sur son compte Facebook. "Je suis choqué par ce décès. Je me suis rendu sur les lieux immédiatement."

"C'est toujours une grande peine et un moment particulièrement difficile en tant que maire d'avoir un appel de la police pour annoncer ces drames. Toutes mes condoléances, mes pensées les plus sincères et émues vont à ses proches en ce moment difficile", poursuit l'élu. Une enquête est ouverte, indique une source policière, pour déterminer les circonstances précises de cet accident.