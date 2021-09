Beauvau de la sécurité : des annonces qui "vont dans le bon sens" réagit le syndicat Alliance en Moselle

En déplacement à Roubaix pour clôturer le Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron décliné ses propositions pour la police et la gendarmerie. Le Président de la République souhaite notamment plus de présence des forces de l'ordre sur le terrain et moins de procédures administratives.

Des propositions bien accueillies en Moselle parle syndicat Alliance Police Nationale. Son secrétaire départemental David Ghisleri estime que "ces mesures vont dans le bons sens" dans la mesure où, ajoute t-il, "les conditions d'exercice des policiers et policières sont encore difficiles dans certains endroits." Selon le policier lorrain, "une police plus efficace, couplée à un traitement administratif moins lourd, ce sont les français et les françaises qui ont le plus à gagner."

Mais avant de délivrer un satisfécit au chef de l'Etat, David Ghisleri attend la mise en œuvre concrète de l'ensemble des propositions, car les promesses "plus de moyens et moins de paperasse" pour les forces de l'ordre ne datent pas d'hier, surtout à l'approche d'une élection présidentielle... Il se montre également sceptique sur l'annonce de la création d'un contrôle parlementaire des forces de l'ordre. "La police n'a rien à cacher, elle est transparente. Mais est ce que les gens qui composeront cette commission savent comment les policiers travaillent ?" s'interroge t-il.

Ecouter - David Ghisleri, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale en Moselle