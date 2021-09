Beauvau de la sécurité : voici la nouvelle tenue des policiers annoncée par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé un nouvel uniforme pour les policiers avec un "polo" et un "calot" à la place de la "casquette" pour le premier trimestre 2022.

Les policiers auront un nouveau "polo modernisé" et un calot au lieu de la casquette à partir du premier trimestre 2022, a annoncé mardi le président Emmanuel Macron à Roubaix lors de son discours pour clore le Beauvau de la sécurité. Ce nouvel uniforme, fabriqué en France et élaboré après un appel aux écoles de mode et de design, fait partie "de la considération que nous vous devons," a dit le chef de l'Etat en conclusion du "Beauvau de la sécurité".

Selon le ministère, cette tenue doit "mieux représenter une police 'au service de la population', contribuer à la fierté de l’exercice du métier et répondre aux besoins quotidiens des policiers".