Beauvoir-sur-Mer : un homme prisonnier de la vase secouru

Beauvoir-sur-Mer, France

Vers 10h30 ce samedi matin, les pompiers sont intervenus à la Noue-Fromagette, à Beauvoir-sur-Mer pour secourir un homme qui était enlisé jusqu'à la taille dans la vase. Il ne pouvait plus bouger au risque de s'enfoncer davantage. Les secours ont réussi à l'extraire. Le promeneur, âgé de 55 ans, n'est pas blessé et a pu rentrer chez lui.

Ce jeudi, un pêcheur à pied a eu moins de chance. L'homme était bloqué dans la vase et piégé par la marée à la pointe de l'Aiguillon, dans l'estuaire du Lay, à la limite entre la Charente-Maritime et la Vendée. Les pompiers ont envoyé un bateau, un véhicule, et un hélicoptère est arrrivé en renfort. Le pêcheur a été hélitreuillé mais le médecin à bord n'a pu que constater son décès

Appel à la prudence

La préfecture maritime de l’Atlantique appelle le public à la plus grande prudence pour toutes les activités se déroulant en bord de mer, en particulier pour la pêche à pied et les promenades sur le littoral, en raison de grandes marées prévues entre le 22 et le 26 décembre 2018.

Par ailleurs, la pêche à pied de loisir est interdite sur tout le littoral de Loire-Atlantique en raison des fortes précipitations de la fin de semaine. De façon « préventive », la préfecture de la Loire-Atlantique a pris un arrêté, vendredi 21 décembre 2018