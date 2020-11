Bébé décédé à l'ancienne clinique de Montbéliard : la gynécologue relaxée

La gynécologue-obstétricienne de l'ancienne clinique des Portes du Jura à Montbéliard, aujourd'hui fermée, a finalement été relaxée dans l'affaire de l'enfant mort-né, a-t-on appris ce jeudi. La spécialiste était poursuivie pour homicide involontaire depuis six ans.

En 2012, une patiente enceinte de huit mois et demi avait dû être opérée en urgences pour des contractions. Arrivée à 16h30, elle n'avait été prise en charge que près de 5h plus tard, à 21h pour une césarienne, mais son bébé était mort in utero.

Huit ans après, l'affaire connaît son épilogue

Un arrêt de la Cour de Cassation de 2001 précise qu'il ne peut y avoir d'homicide si l'enfant reste à l'état de fœtus. En raison d'une particularité juridique, aucune sanction pénale ne peut donc être prononcée si l'enfant n'a jamais été... vivant.

La gynécologue a donc été relaxée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Montbéliard. L'affaire va maintenant se jouer devant la chambre civile pour juger de l'erreur médicale, et aboutira sur l'indemnisation des parties civiles par les compagnies d'assurances.