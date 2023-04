Bébé éventré aux Rousses dans le Jura : le suspect mis en examen et incarcéré

Un homme de 26 ans soupçonné d'avoir poignardé une femme et éventré son bébé de deux mois est mis en examen et placé en détention provisoire. Les faits remontent à début février et ont été commis aux Rousses, dans le Jura. Les deux victimes ont été grièvement blessées. Le suspect avait été arrêté le jour-même et interné en psychiatrie. Après deux mois d'hospitalisation, il a finalement pu être entendu en garde à vue ce mardi, avant d'être déféré devant un magistrat à Besançon.

Il dit avoir entendu des voix

Ce suspect a été mis en examen pour tentative de double homicide et placé en détention provisoire, selon le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux. L'agresseur présumé reconnaît les faits et explique avoir entendu des voix. Il était hébergé chez cette femme depuis plusieurs semaines pour se sevrer de son addiction à la drogue.

Des expertises psychiatriques en cours

Des expertises psychiatriques doivent être effectuées, pour savoir si le suspect est responsable de ses actes. Les conclusions seront déterminantes pour la tenue d'un éventuel procès.