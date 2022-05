La jeune femme de 19 ans est poursuivie pour meurtre sur mineur, son compagnon est mis en examen pour non assistance à mineur en danger et pour n'être pas intervenu pour empêcher le crime. L'enfant a été retrouvé mort dans les toilettes de la gare de Bergerac.

Bébé retrouvé mort à Bergerac : la mère et son compagnon mis en examen et placés en détention provisoire

Le parquet de Périgueux annonce que la mère du bébé retrouvé mort à Bergerac et son compagnon sont mis en examen à l'issue de leur audition devant le juge. La jeune femme de 19 ans et l'homme de 40 ans sont placés en détention provisoire. Des analyses sont en cours pour déterminer si l'homme est le père de l'enfant.

La mère est poursuivie pour meurtre sur mineur, elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. L'homme est poursuivi pour non assistance à mineur en danger et pour ne pas avoir empêché le crime. La jeune femme a reconnu avoir accouché dans les toilettes de la gare. L'enfant était vivant à la naissance et il a respiré confirme le médecin légiste. L'autopsie montre que le nourrisson est mort d'un arrêt cardiaque. Il a été retrouvé dans la cuvette, recouvert de papier toilettes par la femme de ménage le vendredi 29 avril.