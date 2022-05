Bébé retrouvé mort à Bergerac : la mère n'a pas fait de déni de grossesse

Ce n'est pas un déni de grossesse déclare la Procureur de la République Solène Belaouar à France Bleu Périgord. La jeune femme savait qu'elle était enceinte et elle savait qu'elle pouvait accoucher à tout moment lorsque les premières contractions se sont faites sentir à la gare SNCF de Bergerac ce vendredi 29 avril. En garde à vue, la mère a reconnu avoir accouché dans les toilettes publiques. Le nourrisson a respiré assure le médecin légiste et sa mère le savait "elle avait conscience que le bébé était vivant" précise le parquet. L'enfant, un petit garçon est mort ensuite d'un arrêt cardiaque dont la cause n'est pas encore connue. La femme de ménage a retrouvé le corps dans la cuvette recouvert de papier toilettes.

La première grossesse de cette jeune femme

Selon nos informations, il s'agit de la première grossesse de cette jeune femme mais elle n'avait pas de suivi gynécologique. Elle avait parlé de la grossesse à son entourage. Son compagnon, un homme de 40 ans est lui aussi poursuivi. Il était présent lors de l'accouchement en gare de Bergerac, des témoins les ont vu ensemble. On ne sait pas encore s'il est le père du nourrisson comme l'affirme la jeune femme, "des analyses sont en cours" explique le parquet.

Sur ce qui s'est passé ce vendredi 29 avril, le couple est confus en garde à vue et donnent plusieurs versions. Ils sont placés en détention provisoire comme l'a demandé le parquet avant le procès. La jeune femme est poursuivie pour meurtre sur mineur, elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Son compagnon est mis en examen pour non assistance à mineur en danger et pour ne pas avoir empêcher le crime. Il risque 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende

Des proches ont alerté les autorités

Le couple a été arrêté le lundi 2 mai après l'alerte donnée par les proches explique le parquet de Périgueux. Selon nos informations, la jeune femme a expliqué le lundi matin à des membres de son entourage professionnel que c'était elle qui avait accouché à Bergerac. Ils ont ensuite appelé le 17. Les policiers leur ont demandé d'emmener la jeune femme à l'hôpital de Périgueux pour être examinée. A sa sortie, elle a été interpellée par les policiers et placée en garde à vue. Son compagnon n'était pas avec elle, il a été arrêté peu de temps après.