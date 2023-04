Bébé retrouvé mort dans une gare en Dordogne : la jeune maman reste en prison avant le procès

La jeune femme est toute frêle sur la chaise quand le juge des libertés et de la détention lui explique pourquoi il refuse sa demande de placement sous contrôle judiciaire strict. Elle bénéficie en prison d'un cadre et d'une stabilité qui ne sont pas garantis à l'extérieur malgré des liens qui sont en train d'être renoués avec son père.

Le juge des libertés et de la détention lui a annoncé ce jeudi matin le maintien en détention provisoire pour six mois supplémentaires. La jeune femme âgée de 20 ans est en prison depuis pratiquement un an. Elle a été arrêtée et mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans suite à la découverte, le 29 avril 2022, d'un bébé mort dans les toilettes de la gare SNCF de Bergerac.

La jeune femme a reconnu qu'elle avait tué son bébé et qu'elle savait qu'elle était enceinte. Le petit garçon qui a respiré, il est mort d'un arrêt cardiaque, a déclaré le médecin légiste. Son corps ne présentait pas de traces de coup. La jeune femme risque la prison à perpétuité lors de son procès.

Son compagnon de l'époque, un homme d'une quarantaine d'années, est également poursuivi pour non-assistance à mineur en danger et pour ne pas avoir empêché le crime. Il risque jusqu'à sept ans de prison.