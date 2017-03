Sens : cinq ans de prison avec sursis pour avoir secoué son bébé

Une Sénonaise de 35 ans a été condamnée à cinq ans de prison avec sursis pour avoir secoué son bébé. L'enfant, aujourd'hui âgé de cinq ans, garde des séquelles, mais pas de traumatisme majeur.

Le 5 septembre 2012, le petit Matteo*, âgé de 3 mois, est envoyé à l'hôpital Necker à Paris, victime de convulsions. Les médecins constatent plusieurs hématomes au cerveau, caractéristiques du "syndrôme du bébé secoué". Mais à l'audience de ce mardi 21 mars, les parents ont totalement nié les faits.

"Vous n'avez jamais douté de votre femme, monsieur?" - la présidente du tribunal de Sens

Difficile de dire ce qui s'est passé cette nuit-là. La mère reconnait s'être levée pour s'occuper du bébé à plusieurs reprises. Mais pas le père. Quelques heures plus tard, Matteo est pris de convulsions. "On ne comprend pas pourquoi", déclare la mère. Elle évoque alors la naissance difficile, qui pourrait expliquer ces hématomes. "Mais c'est incontestable que votre enfant a été secoué", insiste la présidente. "Et vous n'étiez que deux ce soir-là ! Vous n'avez jamais douté de votre femme, monsieur ?", ajoute la magistrate. Réponse du mari : "Si, en garde à vue. Mais plus après".

Grossesse non-désirée

Le contexte montre une mère fragile, trompée par son mari à l'époque des faits. Une femme qui avait fait deux tentatives de suicide, et cette grossesse non-désirée. "Mais il faudra bien expliquer un jour à votre enfant ce qui s'est passé", insiste le tribunal. Faute d'aveux, le procureur demande deux ans ferme pour chacun des parents. Le tribunal a estimé que seule la mère avait pu être l'auteur des violences. Pour Matteo, le préjudice ne peut pas être estimé définitivement, mais il aura au moins 20% d'incapacité à l'âge adulte.

* le prénom a été changé