Bébé secoué à Vesoul : un homme de 29 ans condamné à deux ans et demi de prison ferme

Vesoul, France

Lorsque la maman rentre des courses elle va voir sa petite fille de six semaines, elle dort. Un peu plus tard inquiète de ne pas l'entendre réclamer son biberon, elle y retourne et découvre alors une poupée de chiffon, lorsqu'elle la prend aux bras la tête tombe. La maman appelle aussitôt le SAMU.

À l'hôpital le pronostic vital est engagé, un examen de fond d’œil fait apparaître des hématomes. Dans la nuit le bébé de six semaines seulement est transféré à Besançon. Face au syndrome du bébé secoué, les médecins saisissent le procureur de la République de Vesoul.

Suspectés de maltraitance au début, les parents sont très vite mis hors de cause. L'explication, on la trouve dans l'environnement. Ce jeune couple au RSA héberge depuis quelques semaines un jeune homme de 27 ans à l'époque. Il dort sur le canapé dans le salon. Il expliquera qu'il ne voulait plus s'occuper des enfants, mais n'osait pas le dire.

"Cette petite Mélodie elle n'avait rien demandé à personne. Pour les parents c'est désormais un véritable chemin de croix qui les attend" - Maître Claude, avocat de la famille.

Son avocat, Maître Bertholde explique qu'à 15 ans il avait le QI d'un enfant de cinq ans, le jeune homme n'est pas mature pour s'occuper d'enfants, encore moins d'un nourrisson. Il vit dans un monde virtuel de jeux vidéo, n'a jamais travaillé.

"C'était quelqu'un qu'on connaissait, qui était très gentil", explique la maman de la petite Mélodie. "Je n'attends pas des excuses de sa part parce que ce qu'il a fait est impardonnable". Ce jour-là, les parents s'absentent une heure pour aller chercher de l'eau et du lait. Anthony qui vit à la maison assure normalement la garde des enfants. Il y a Mélodie, mais aussi son frère d'un an de plus qu'elle. Le bébé pleure, Anthony est plongé dans son jeu vidéo. Il ne veut pas mettre sur pause de peur de perdre sa partie, alors il va voir la petite, n'ayant aucune expérience de parent, il la secoue à plusieurs reprises pour tenter de la faire taire et retourne à son jeu vidéo. Dans sa plaidoirie son avocat expliquera qu'à ce moment-là il n'a aucune conscience de ce qu'il vient de faire.

Aujourd'hui à l'âge de deux ans la petite Mélodie commence à peine à parler, elle ne marche pas, seulement à quatre pattes. Les médecins pensent qu'il peut y avoir une évolution favorable, mais il faudra attendre des années pour évaluer les séquelles qui sont de toute façon irréversibles.

"Même si je sais que cela ne changera rien, je présente mes excuses aux parents" - l'accusé à la barre.

Le ministère public requiert trois ans de prison dont 18 mois avec sursis. Le tribunal le condamne finalement à cinq ans de prison, dont la moitié de cette peine avec sursis, mais ne prononce pas de mandat de dépôt. Le jeune homme a déjà effectué plus d'un an de prison, il lui reste neuf mois. La présidente du tribunal Claire-Marie Casanova lui explique qu'il ressort libre, que c'est le juge d'application des peines qui estimera s'il devra retourner en prison, ou s'il pourra bénéficier d'un aménagement de peine.

"Il sait aujourd'hui qu'il a définitivement cassé la vie d'un enfant", explique son avocat Maître Catherine Bertholde.