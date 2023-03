"Bébé secoué" dans l'Eure : l'ex-assistante maternelle acquittée "au bénéfice du doute"

Au terme de quatre jours de procès en appel devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, à Rouen, l'ex-assistante maternelle jugée pour la mort du petit Cameron, mort en janvier 2014 dans l'Eure, a été acquittée. Cette nourrice était accusée d'avoir secoué l'enfant de 13 mois qu'elle gardait, provoquant sa mort.

En première instance devant la cour d'assises de l'Eure, l'accusée avait été condamnée à huit ans de prison. En appel, l'avocate générale avait également requis huit ans de prison. Les jurés ont prononcé l'acquittement "au bénéfice du doute".

Contre-expertise

Les faits remontent au 14 janvier 2014. Ce jour-là, l'assistante maternelle garde le bébé de 13 mois à son domicile de La Houssaye. Dans l'après-midi, l'enfant est pris en charge par les pompiers et décède quelques heures plus tard à l'hôpital d'un traumatisme crânien encéphalique violent.

Pour les experts lors du premier procès, Cameron a été secoué. Ils donnent même un horaire très précis, entre 14h30 et 14h55, heure à laquelle il était chez sa nourrice. L'accusée a toujours contesté cette version et a toujours expliqué que le bébé avait fait une crise de convulsions dans son parc et qu'elle avait tenté de le sauver.

Durant le procès en appel, son avocat s'est appliqué à démonter la version des premiers experts et a demandé une contre-expertise. Contre-expertise qui a convaincu les jurés.