Bébé secoué dans l’Yonne : le père condamné à sept ans de prison

« Les mains qui se sont crispées, ce sont les siennes, celles qui ont secoué Nolan, ce sont les siennes ! Et une fois le calme revenu, l’enfant est devenu une poupée de chiffon… » Dans sa plaidoirie ce vendredi matin, l’avocat général a démontré que les expertises accablent le père de famille, reconnu coupable de violences ayant entrainé la mort de son fils, sans intention de la donner. « Je n’ai pas secoué mon fils, ce n'est pas possible », a martelé, en larmes, l’accusé, plusieurs fois pendant les trois jours de procès.

40.000 euros de préjudice moral pour la mère de Nolan

Face à l’absence d’aveux, l’avocat général a requis sept ans de réclusion criminelle. La cour d’assises suit ses réquisitions, avec un mandat de dépôt, ce qui signifie que l’Icaunais de 29 ans a été conduit à la maison d’arrêt d’Auxerre dans la foulée. Il doit verser 40.000 euros à la mère et 15.000 euros à la grand-mère de Nolan, au titre du préjudice moral.

Ce matin du 25 février 2017, le petit Nolan, âgé de seulement trois mois et demi, est en bonne santé selon ses parents. La mère se lève et lui donne le biberon. Vers 10h20, elle s’apprête à quitter le domicile pour aller travailler dans un salon de coiffure d’Auxerre. Elle réveille son conjoint, toujours au lit.

Le petit Nolan a été déposé dans le cosy, sur la table du salon, par sa mère. L’enfant « ronchonne », se souvient son père, qui se lève et déplace le siège bébé du salon à la salle de bains pour prendre une douche. Une fois sous l’eau, il explique avoir entendu le nourrisson suffoquer. Il sort et le découvre « tout blanc, avec les yeux qui tournaient ».

Une secousse comparable à une chute de plusieurs étages

Le père n’appelle ni les secours, ni sa conjointe, installe son fils dans la voiture et le conduit aux urgences d’Auxerre, à une vingtaine de minutes de route. Une fois arrivé, les internes le prennent en charge en arrêt respiratoire. Le petit Nolan est transféré dans un hôpital parisien où il meurt, six jours plus tard.

Aucun antécédent dans le carnet de santé, ni de troubles rapportés par les parents : tous les experts ont confirmé durant ces trois jours d’audience que Nolan est un bébé secoué. « La secousse est comparable à celle ressentie lors d’un accident de la route ou d’une chute de plusieurs étages », analyse la médecin légiste, qui a constaté des lésions cervicales de la moelle épinière, ce qui témoigne de la violence du choc.

Une mère "louve", critiquée par ses anciens collègues

Vidéos à l’appui, une neurologue affirme ensuite que les symptômes décrits par le père ne peuvent se manifester qu’immédiatement après la secousse. Or, l’accusé raconte avoir entendu l’enfant suffoquer environ un quart d’heure après le départ de la mère et justifie ce délai par le fait qu’il était sous la douche et qu’il n’a pas pu se rendre compte des convulsions. « Le doute profite à l’accusé », rappelle son avocat aux jurés.

« Ses parents n’ont pas été invités, ni à la maternité, ni à l’enterrement du petit Nolan », ajoute Me Bonfils. Les parents de l’accusé ont en effet témoigné, durant l’enquête, de l’absence de communication de la part de la mère de l’enfant. Cette dernière est décrite par ses proches comme « une mère louve », protectrice de son fils, mais aussi comme « très caractérielle » et « susceptible » par plusieurs anciens collègues. Depuis le drame, elle est devenue ambulancière, puis assistante maternelle.

Un père maladroit, condamné pour conduite en état d’ivresse

À la barre, la mère de l’enfant dresse le portrait d’un père maladroit. « Dès que Nolan pleurait, il me le donnait, il n’avait pas trop le rôle de papa », regrette-t-elle, ce que reconnaît l’accusé, mais seulement dans les premiers jours qui ont suivi la naissance de leur fils.

Après avoir arrêté l’école à 16 ans, le père a suivi deux formations, en cuisine et en sécurité, toutes les deux arrêtées. Il ne présente aucun trouble psychiatrique pour les experts. Consommateur de cannabis, il s’est mis à boire après la mort de son fils. Arrêté pour conduite en état d’ivresse, il a ensuite été condamné, en novembre dernier, à quatre mois de prison avec sursis pour violation d’une suspension de permis de conduire.

Les mères représentent seulement 10% des auteurs de secousses envers un bébé

Le couple s’est rencontré sur internet, environ un an et demi avant la naissance de Nolan. Durant la grossesse, il la jette sur le lit, elle le griffe, et ces disputes violentes ont continué après l’arrivée de l’enfant, en novembre 2016. Suite à son décès, le couple reste soudé, et emménage de nouveau ensemble six mois plus tard, en novembre 2017. « Je ne voulais pas y croire », se souvient la mère, qui réalise seulement en 2018, en découvrant les expertises, que son conjoint pourrait être à l’origine de la mort de leur fils.

« Le secouement ne se fait jamais dans la rue, mais toujours dans l’intimité d’une maison », détaille une neurologue, entendue à la barre comme experte, avant d’ajouter que moins le parent est habitué à garder l’enfant, plus il sera amené à le secouer s’il est énervé. Dans plus d’un cas sur deux, ni les parents, ni la nourrice ne passent aux aveux. Dans 10% des cas seulement, la mère est responsable du secouement. En moyenne, un parent ou une nourrice qui secoue son enfant récidive une dizaine de fois, selon la neurologue.

Le père fait appel de sa condamnation

La nourrice, qui gardait l’enfant depuis trois semaines et notamment la veille du drame, n’a pas été poursuivie. L'accusé fait appel de sa condamnation. "Mon client est innocent", lâche Me Bonfils à la sortie de la salle d'audience.