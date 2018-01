Évreux, France

Une ancienne assistante maternelle face aux juges. Le procès de cette jeune femme de 32 ans, accusée d'avoir donné accidentellement la mort à un nourrisson, s'est ouvert mercredi à la cour d'assises d'Evreux, dans l'Eure.

C'était le lundi 20 février 2012, dans l'Eure. La petite Susie, 6 mois, est gardée par sa nourrice, à Boissey-le-Chatêl. L'enfant pleure beaucoup, et son aide maternelle s'agace. Pour la faire taire, elle la secoue. La petite ne survivra pas.

Deux ans plus tard, en 2014, l'enquête révèle que la fillette est morte du syndrome dit du "bébé secoué". L'autopsie montre en effet un traumatisme crânien et d'importantes lésions. La suspecte, toujours en exercice auprès d'autres enfants, finit par reconnaître son geste sur l'enfant.

Se reconstruire

Ce procès est particulièrement lourd pour les parents de Susie. Allisson Queruel et Olivier Loizeau, qui seront entendus jeudi, tentent de se reconstruire depuis cinq ans. Ils ont désormais deux enfants mais n'oublient pas la petite fille. "Susie nous manque toujours. Ce sera toujours un trou dans notre vie."

Tous deux espèrent bien sûr que justice soit faite et que l'accusée "soit condamnée et punie pour ce qu'elle a fait". Mais ils souhaitent aussi que ce procès mette en lumière ce qui est arrivé à leur fille, ce phénomène méconnu et pourtant fréquent chez les nourrissons. "Peut-être faut-il mieux former les aides maternelles, s'interroge Allison Queruel. Il doit y avoir des solutions pour pas que cela ne se reproduise."

Selon l'avocate de la défense, la nourrice "manquait peut-être d'expérience", malgré un agrément pour exercer et une formation aux premiers secours. Après les faits, elle tentera quand même de réanimer l'enfant.

A Evreux, la jeune femme comparait libre, sous surveillance judiciaire. Elle encourt 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu à la mi-journée jeudi.