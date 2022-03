Bébé secoué : les conclusions des experts face aux dénégations de l'accusé devant la cour d'assises

Ludovic persiste et signe. Dans son manteau gris, l'accusé s'exprime avec aisance dans le box vitré de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau, où il comparait depuis trois jours pour "violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Au cœur du procès criminel, il y a une question centrale : Ludovic a t-il secoué trop fort son bébé, Sacha âgé de cinq mois, au point de le tuer le 19 mai 2015, au domicile du couple à Saint-Jean-de-Luz ? L'homme de 35 ans insiste : " non je n'ai pas secoué mon bébé, les gestes de violence expliquées par les experts, c'est de la science fiction. Je ne vois pas de violence chez nous".

Comme foudroyé

Aux questions de la présidente de la cour d'assises Dominique Coquizart, le père de famille, aujourd'hui séparé de la mère du petit Sacha, répond avec précision : " J'étais sur le canapé et _je tenais le bébé sur mes genoux relevés_, il pleurait en raison de son otite, et d'un coup sa tête est partie en arrière, comme foudroyé " . Et de rajouter : " On aurait dit que son cœur allait sortir de sa poitrine". Ludovic explique ensuite qu'il a appelé les secours et qu'il a fait le maximum", avec sa compagne qui au moment des faits se trouvait dans une pièce voisine de l'appartement de Saint-Jean-de-Luz.

Des expertises médicales à charge

Une thèse que l'enquête met à mal. Les policiers s'appuyant sur les résultats de l'autopsie. Les médecins indiquent que le bébé a dû être "secoué de façon très violente et intense d'avant en arrière pendant plusieurs secondes". Les lésions au cerveau "ont été fatales" soulignent les médecins, dans le cadre de l'enquête judiciaire menée par le juge d'instruction. Après une période de détention de quatre mois, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il comparaître libre devant la cour d'assises. Verdict tard dans la soirée du 15 mars. Il risque 30 ans de réclusion. Son avocat Emmanuel Zapirain va plaider l'acquittement.