"On ne peut pas se satisfaire de dire qu'on n'a pas trouvé de causes, c'est insupportable, a indiqué Agnès Buzyn lors du "Grand jury" RTL-Le Figaro-LCI. "On a une autre agence, l'Agence de sécurité environnementale (ANSES) (...) donc on relance une enquête avec ces deux agences en même temps, pour voir si leurs regards croisés entre les médecins purs et durs de SPF et des personnes qui connaissent mieux l'environnement trouveront une cause."

"Bébés nés sans bras : s’en remettre à la fatalité n’est pas acceptable !", a pour sa part tweeté François de Rugy, le ministre de la Transition Écologique et Solidaire, au sujet de cette "nouvelle enquête" pour "faire toute la lumière sur l’origine de ces malformations".

Ces cas groupés ont été observés dans l'Ain (7 naissances entre 2009 et 2014), en Loire Atlantique (3 naissances entre 2007 et 2008) et en Bretagne (4 naissances entre 2011 et 2013), à chaque fois dans un périmètre restreint.

L’enquête sur les bébés nés sans bras a été refermée sans qu’aucune cause n’ait pu être identifiée.