Bécherel : deux enfants blessés après un choc frontal entre deux voitures

Un accident de la circulation s'est produit à Bécherel (Ille-et-Vilaine), ce mardi 3 novembre à 17h, sur la départementale 20. Deux voitures se sont percutées de face dans une descente avec des virages. Dans chacune des deux voitures, il y avait une mère de famille et son enfant.

Héliportés au CHU Pontchaillou

Les deux mères de famille et les deux enfants âgés de 3 et 7 ans ont tous été héliportés au CHU de Rennes. Les deux mères de famille souffrent de fractures multiples, mais leur pronostic vital n'était pas engagé. Les deux enfants sont plus légèrement blessés. Une enquête est en cours pour préciser les causes exactes de ce choc frontal.