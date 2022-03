Ille-et-Vilaine : le jeune homme blessé sur le chemin retour d'une discothèque est mort, un suspect interpellé

Le jeune homme de 22 ans grièvement blessé dimanche matin, lors d'un trajet retour de boite de nuit, est mort, indique à France Bleu Armorique une source proche de l'enquête, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France. Un suspect a été interpellé et se trouve ce mardi matin en garde à vue.

C'est au petit matin de dimanche que les secours ont été appelés, sur une route de Bédée. Le jeune homme et une amie avaient été déposés un peu plus tôt en voiture, après qu'une violente bagarre avait éclaté à l'intérieur du véhicule, sur le chemin retour d'une soirée en discothèque à Montauban-de-Bretagne. La victime a ensuite fait un malaise. Prise en charge en urgence absolue et transportée au service de neurochirurgie du centre hospitalier de Rennes, elle n'a pas survécu à ses blessures.

Un suspect connu de la justice en garde à vue

Les investigations, confiées à la brigade de recherches de Montfort-sur-Meu, tendent "à préciser les circonstances précises de cette altercation", selon le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Ce mardi matin, le parquet indique qu'un suspect, "né en 2001, connu de l’institution judiciaire, a été placé en garde à vue sous la qualification criminelle de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner".