Bègles, France

La fumée s'est vue jusqu'au centre-ville de Bordeaux. Le feu a pris en début d'après-midi mardi à Bègles (Gironde), près de l'arrêt de tramway Vaclav Havel. Il a brûlé des ordures et des pneus, selon les pompiers qui n'ont pas eu de difficulté pour l'éteindre. Cet incendie s'est déclaré dans au moins un des deux squats évacués le matin même par la police. Ils étaient situés 166 et 170, rue Alexis Labro.

Le panache de fumée vu depuis le pont de pierres à Bordeaux (Gironde). - Claire Moins

Ces anciens locaux de Pôle emploi et de Lidl étaient "occupés de manière illégale par environ 70 ressortissants bulgares, albanais et kosovars, essentiellement des hommes seuls", explique la préfecture de Gironde dans un communiqué avant de se féliciter que "ces opérations se sont déroulées dans le calme" et que "les personnes évacuées ont pu quitter les lieux avec leurs affaires personnelles".

Trois personnes interpellées

Parmi les personnes présentes se trouvaient quatre familles avec enfants. Selon la préfecture, elles se sont vues "proposer une solution d’hébergement temporaire" mais deux l’ont refusé. Trois squatteurs ont été interpellées pour une affaire judiciaire pour des faits commis en Dordogne. Les lieux ont été rendus à leurs propriétaires. "Ils ont immédiatement engagé les travaux de démolition", conclut la préfecture.