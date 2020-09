Bègles : un salarié du centre de tri volait des smartphones dans des colis postaux

Un salarié du centre de tri de Bègles a été interpellé au travail vendredi 25 septembre. Son responsable le soupçonnait de voler des téléphones dans des colis postaux. Les policiers ont effectivement retrouvé sur lui plusieurs téléphones et d'autres dans sa voiture. Le jeune homme a avoué les faits.

Les vols auraient commencé pendant le confinement. Un responsable du centre de tri La Poste de Bègles avait des doutes après qu'un salarié ait été aperçu en train d'extraire un téléphone d'un colis postal. Vendredi 25 septembre, le jeune homme de 26 ans est contrôlé sur son lieu de travail. Les policiers retrouvent sur lui plusieurs Iphone et d'autres encore dans sa voiture, en tout une quinzaine de smartphones d'Apple.

En garde à vue, le jeune homme de 26 ans reconnaît s'être mis à voler des téléphones pendant le confinement et en avoir revendu plusieurs pour quelques centaines d'euros à chaque fois. Le suspect met également en cause un autre salarié de son âge, ce dernier a été placé en garde à vue samedi mais a réfuté les faits et les enquêteurs n'avaient pas assez de preuves pour le confondre ; il a donc été relâché. Le premier suspect sera quant à lui convoqué devant le tribunal dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.