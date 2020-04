Behren-lès-Forbach : pour échapper à un contrôle, un homme fonce dans une voiture de gendarmerie

Une course-poursuite dans les rues de Behren-lès-Forbach vendredi en début d'après-midi. En patrouille, une voiture de gendarmerie a repéré un homme roulant à bord d'une Audi, équipée de fausses plaques d'immatriculation. L'individu, né en 1993, est "bien connu des services", n'a plus de permis de conduire.

Ce dernier a refusé de s'arrêter, et la course-poursuite s'est alors engagée. Se retrouvant coincé par le véhicule de patrouille, il a alors engagé une marche-arrière et a foncé dans le pare-chocs de la voiture de gendarmerie, et a réussi à s'enfuir. Il a finalement été arrêté, avec le renfort d'un deuxième équipage de gendarmes.

Un "client habituel"

Au moment de son interpellation, il s'est rebellé contre les militaires, en les insultant et les menaçant. Il n'y pas eu de blessés, mais les lunettes d'un gendarme ont été cassées pendant cette interpellation. Les enquêteurs évoquent "un client habituel" de leurs services.

L'homme a été présenté samedi midi devant un magistrat de Sarreguemines. Il sera bientôt convoqué pour une COPJ, convocation par officier de police judiciaire, devant le tribunal correctionnel.