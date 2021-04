Beire-le-Châtel : il tue sa compagne d'une quinzaine de coups de couteau avant de se jeter d'un pont

On en sait un peu plus au sujet de l'homme qui a tué sa compagne. Le meurtre a eu lieu à Beire-le-Châtel vendredi soir au domicile de sa conjointe qui a reçu une quinzaine de coups de couteau. Le meurtrier présumé avait déjà été condamné pour des faits de violences conjugales sur son ex épouse.