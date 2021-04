Belfort : 3 ans de prison ferme pour le braqueur du bar-tabac le Fontenoy

Un belfortain de 28 ans a été condamné ce mardi à 4 ans de prison, dont un avec sursis, par le tribunal judiciaire de Belfort pour avoir braqué le bar tabac le Fontenoy, quartier de la Pépinière, à Belfort. Samedi après midi, deux salariés du commerce ont été braqués alors qu'ils se trouvaient avec des clients. Un SDF de 28 ans, client de l'établissement depuis quelques semaines, a alors utilisé un couteau et a menacé les salariés en mettant le couteau sous la gorge de l'un des salariés. Le braqueur a récupéré quelques billets de la caisse avant de s'enfuir. Il a ensuite été poursuivi par deux clients a été interpellé par les policiers de la Brigade-Anti-Criminalité.

Un braqueur présenté comme déterminé

Lors de l'audience, le sans domicile fixe s'est présenté en jogging, coiffé d'une crête iroquoise. Il est comme étourdi, sous médicaments. Il arrive difficilement à donner quelques explications, et dit "vivre chichement", dans la rue avec pour seul revenu le RSA. En conséquence il assure "avoir besoin d'argent". Pourtant, le client qui l'a poursuivi assure que le visage du braqueur à l'audience est totalement différent de celui qu'il a vu au moment des faits. Claude raconte alors comme il a vu le SDF "déterminé, je l'ai poursuivi en voiture, _j'ai jeté une poubelle sur lui_, et il continuait sa route, impossible de l'arrêter". Son avocate, Maître Quenot, estime qu'on a "frôlé la catastrophe ce jour-là, c'est un miracle qu'il n'y ait eu aucun blessé".

Une obligation de soins pour le SDF

L'avocat du SDF, Maitre Darey tente de "raisonner le tribunal (...) On vous présente mon client comme étant monstrueux, sanguinaire, un bandit détrousseur de grand chemin. Mais le braquage a duré à peine 17 secondes" poursuit l'avocat qui demande un peu de "clémence" face à un homme qui "aurait besoin d'une expertise psychiatrique".

Le procureur de la République Xavier Allam, relève lui le niveau de dangerosité du prévenu et requiert 6 ans de prison dont 2 ans de sursis probatoire. Le tribunal judiciaire condamne le SDF à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis avec obligation de travailler et de se soigner. Le belfortain ne pourra plus entrer dans le bureau tabac et a interdiction d'entrer en contact avec les victimes.