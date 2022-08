Lyllia Hamdikene n'avait plus donné signe de vie depuis le 21 août dernier, aperçue pour la dernière fois en gare de Belfort. L'avis de recherches vient d'être levé. La jeune femme, souffrant d'un handicap mental, a été retrouvée ce mardi 30 août à Paris.

Belfort : Après quasiment 10 jours de recherches, Lyllia a été retrouvée saine et sauve

Lyllia n'avait plus donné signe de vie depuis le dimanche 21 août

L'inquiétude grandissait chez les proches de Lyllia Hamdikene. Ils peuvent désormais souffler : la jeune femme de 22 ans vient d'être retrouvée saine et sauve. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis le dimanche 21 août. Lyllia avait été aperçue en fin de journée, dans la gare de Belfort. Un avis de recherches avait été diffusé. La famille et les amis de Lyllia se démenaient sans relâche depuis en faisant du porte à porte dans la cité du Lion, en quête de témoins.

La jeune femme retrouvée à Paris

Ses proches étaient très inquiets puisque Lyllia souffre d'un handicap mental qui nécessite un traitement. Ce mardi 30 août, la police a levé l'avis de recherches. La jeune femme est saine et sauve. « Elle a été retrouvée à Paris en bonne santé grâce aux efforts sans relâche des forces de l'ordre », a confirmé le parquet de Belfort à France Bleu Belfort Montbéliard.