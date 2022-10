Belfort : des renforts pour lutter contre les violences conjugales

Le Département et l'Etat engagent des moyens supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales, dans le Territoire de Belfort. Un poste de travailleur social vient d'être créé, ce mois d'octobre 2022, pour accueillir et orienter les victimes de violences vers des structures spécialisées. Ils sont désormais deux agents à tenir des permanences au commissariat de police de Belfort et dans les unités de gendarmerie.

Près de 400 faits de violence, dans le département, depuis un an

Un intervenant social est déjà en poste, depuis septembre 2021. Et Gérard Minadakis reconnaît qu'il avait bien besoin de ce renfort. Depuis un an, il a recensé près de 400 faits de violence, dans le département, essentiellement des violences conjugales. "Je travaille, la plupart du temps, au téléphone portable, pour prendre contact avec les victimes, explique-t-il. Mais j'essaie autant que possible de faire des visites à domicile."

Se déplacer permet forcément de se rendre compte de la situation, des conditions de vie de la victime. Mais pour ça, il faut du temps ! D'autant plus qu'il ne s'occupe pas seulement des victimes. Il accompagne et oriente aussi les auteurs de ces violences : "Notre travail, c'est de l'aider, de lui permettre d'avoir accès à ses droits."

Des faits de violence inconnus des services sociaux

Et le patron de la police, le directeur départemental de la sécurité publique de Belfort, Cédric Richardet veut aller plus loin. Il recherche actuellement un psychologue en renfort. "Ce n'est pas un poste que la police va recruter, dit-il. J'espère mettre en place un partenariat avec une association de psychologues pour faciliter la prise en charge des victimes et des personnes mises en cause."

Le suivi est indispensable, parce qu'ils l'ont constaté : parmi toutes les situations de violences qu'ils ont eu à traiter, depuis un an, la moitié n'avaient jamais été signalées aux services sociaux.

Bien souvent, ce sont d'ailleurs des situations très compliquées, souligne Marie-France Cefis, conseillère départementale, en charge des politiques sociales dans le Territoire de Belfort : "Cela nécessite des prises en charge globales, avec souvent des problèmes de santé, de logement, etc... Ces deux intervenants peuvent orienter les victimes vers nos services les plus compétents pour gérer tous ces domaines d'action."