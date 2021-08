Deux hommes ont été condamnés à huit mois de prison pour avoir commis un vol au Leclerc de Belfort et avoir ensuite attaqué les vigiles de la grande surface avec du gaz lacrymogène.

Belfort : deux hommes volent de l'alcool au Leclerc et attaquent les vigiles au gaz lacrymogène

Deux hommes de 26 et 28 ans ont été condamnés à huit mois de prison par le tribunal de Belfort ce jeudi après midi. Deux jours plus tôt, ils avaient tenté de voler deux bouteilles de vodka et un polo dans les rayons de l'hypermarché Leclerc de Belfort. Au moment d'être appréhendés par les vigiles de la grande surface, les deux s'en sont pris à euxavec du gaz lacrymogène.

Arrêté par la police, le parquet a décidé de les renvoyer pour vol en réunion aggravé par l'utilisation d'une arme. Tous les deux, en situation irrégulière, ont fait l'objet d'un mandat de dépôt et ont été placés en détention à la maison d'arrêt de Besançon.