Belfort : deux individus interpellés après un cambriolage dans le Centre commercial des 4 As

Deux jeunes ont été interpellés dans la cadre de l'enquête sur le vol de téléphones dans la boutique GSM située dans le centre commercial des 4As à Belfort.

Les faits se sont déroulés, rue Gaston Deferre, mardi 22 décembre vers 4h du matin. Deux individus ont brisé la vitrine à coups de pierres et de pied et ont dérobé une quarantaine de téléphones portables.

Identifiés grâce à la vidéosurveillance

Un homme de 25 ans a été identifié grâce aux images des caméras de vidéosurveillance. Il s'agit d'un belfortain de 25 ans. Il a été interpellé mercredi 23 décembre avec son demi-frère de 15 ans.

Le majeur est défavorablement connu des services de police. La perquisition à leur domicile a permis de retrouver une partie des vêtements visibles sur les caméras et un des téléphones volés.

En garde à vue, le plus âgé a nié toute implication et a détérioré les toilettes de sa geôle. Il a été déféré devant le Parquet jeudi après-midi. Le plus jeune a reconnu les faits et la participation de son frère. Il s'est vu remettre une convocation devant le juge des enfants.