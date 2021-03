Belfort : deux salles de prière clandestines fermées par la préfecture

L'information a été révélée ce jeudi 25 mars par nos confrères de l'Est Républicain, et confirmée par la préfecture du Territoire de Belfort : deux salles de prière clandestines ont été fermées sur décision du préfet le 19 mars, dans les quartiers de la Pépinière et des Résidences.

Une mesure de fermeture administrative datant de février

La police était intervenue au centre socio-culturel de la rue Paul-Éluard à la Pépinière, qui abritait une "salle de prière non déclarée", confirme les services de la préfecture. Ce centre avait été sanctionné par une mesure de fermeture administrative quelques semaines plus tôt pour avoir notamment organisé l'accueil non déclaré d'une quarantaine d'enfants. La préfecture suspecte l'association de pratiquer des activités cultuelles en se cachant derrière un soutien scolaire et d'être rattachée à une branche de l'islam sunnite basée en Turquie. Une quinzaine de fidèles avait également été verbalisés le même jour pour non respect des gestes barrières et du port du masque.

La "maison de la sagesse" aux Résidences ferment également

Une autre association, la "maison de la sagesse" aux Résidences, a également été fermée, confirme les services de l'Etat. Elle accueillait, elle aussi, une « salle de prière clandestine » sans aucune déclaration. Ses locaux ne respectaient pas non plus les dispositions en vigueur pour un accueil du public dans les règles.é